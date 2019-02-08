華懋去年賣約250伙套現54億　料「小陽春」後樓市持續平穩

華懋銷售部高級銷售及市場經理陳慕蘭表示，集團去年銷售約250個單位，套現54億元，今年銷售目標約100億元。她出席新春傳媒聚餐時表示，今年初會繼續推售位於元朗朗城匯約400個單位，以及屯門琨崙74個貨尾單位。

另外亦會推出薄扶林碧荔道的全新豪宅項目，涉及21個單位，包括5間3,000至5,000平方呎獨立屋，以及16個1,500至2,000平方呎複式單位，將與另一個豪宅項目，位於西貢碧沙路的洋房項目玥廬一樣，以招標方式推售。

華懋銷售部高級銷售及市場經理陳慕蘭說，豪宅市場一向有一班特定買家，去年樓市放緩亦未見影響豪宅市道，因此認為今年變動不大。（許世豪攝）

料今年樓市平穩發展

樓市方面，她指去年8月樓市放緩，但去年底起有「小陽春」。雖然中美貿易戰未解決，但相信市場已經消化得差不多，加上美國聯儲局加息空間不大大，甚至有可能減息，均利好樓價。同時政府將公私型房屋比例，由64比改為73比，料可增買家入市有信心，估計今年樓價或不會有大升，「小陽春」後會持續平穩發展。

豪宅方面，她指由於該市場一向有一班特定買家，去年樓市放緩亦未見影響豪宅市道，因此認為今年變動不大。另外，旗下安達臣道項目以一、兩及三房為主，最快2020年才推售。

至於早前啟德商業地流標，她認為，不代表發展商不看好市況，只反映出價不到政府的估算，集團會繼續投地。