【豬年財運】樓市現「六沖卦」　用家想「趁亂」上車　留心九運樓

狗年樓市泛起漣漪，先升後回，全年近乎「平手」。「送狗迎豬」，想在豬年上車的你，則不妨看看名家分析樓市走勢，為置業這個人生大事指點一下迷津。 中原地產研究部高級聯席董事黃良昇分析道，今年本港經濟增長放緩，即使預計樓市見底回升，升幅最多只有5%至10%。 至於玄學角度，六壬法科玄術師傅司徒法基亦為本港樓市占了一卦，得出「六沖卦」，預視樓市將會有一番大變動，欲置業者則可乘機「上車」，料上半年波動之時有機會執到「平貨」。

總結剛剛過去的狗年，樓價先跌後回穩，反映本港二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最報一周收爐報170.86點，已連升兩周共0.4%。但與雞年最後一周168.6點相比，狗年全年樓價只微升1.34%，升幅為近3年來最少。

黃良昇：豬年樓市難再破頂 全年料升5至10%

迎接豬年前，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓市氣氛轉趨暢旺，今年提前出現季節性旺市，在狗年末就爆出「小陽春」。整體而言，他預計2019年第一季度會市道暢旺，亦相信樓市調整將結束，本港樓價見底穩步回升，但升幅有限，最多上升5%至10%，直言難以升回到狗年高位。

黃良昇解釋道，2019年經濟前景不太好，中、美兩國遭IMF（國際貨幣基金組織）調低經濟增長預測，連財爺陳茂波亦預期本港經濟增長放緩，加上聯儲局擔心經濟放緩而暫緩加息，但他強調「（經濟）唔係倒退，但只係增長放緩」，故樓市升勢亦趨平穩。

司徒法基師傅預測，豬年樓市上半年比較動盪，下半年將會變得平靜和較穩定。（受訪者提供）

為港樓占得大起大落之卦 上半年樓市動盪

參考玄學角度，六壬法科玄術師傅司徒法基今年為樓市占卜問卦，就得出「六沖卦」，「沖」有動、散之象，即是樓市反覆，今年更有大變動、大起大落的情況，如坐過山車一般。他預計，豬年樓市上半年比較動盪，下半年將會變得平靜和較穩定。

司徒師傅表明，今年上半年自住買家可趁亂局「執平貨」，但投資買家則要小心，建議到下半年市況較平穩之時才出手。

他又稱，目前地運已到「八運」末端，即將「脫氣」，意思是運氣開始低落，並將於2024年左右轉移到行「九運」，故建議可買九運樓，即「坐南向北」、「坐北向南」的物業，以香港而言，新界區有上水、沙田、荃灣；九龍區則是深水埗、九龍城到油尖旺等，港島則是灣仔至南區。

中信里昂證劵以風水學角度分析，今年買樓投資要避開西南與東北。（資料圖片）

中信里昂建議避開西南與東北投資

另一方面，投行亦從風水角度有投資建議。中信里昂證劵發布的《中信里昂證券風水指數》表示，今年投資物業要避開西南與東北，而西北有太歲坐鎮，但同時有吉星「九紫右碧星」遏制其煞氣，使其不會一無是處。該行又指，各方位之間無利益衝突，葵涌則最適合用辛苦所得作投資置業。

最後風水命理學各家各派，上述意見只作參考，不能盡信。或者更有參考價值的是，誠哥那一句口頭禪：「買樓自住，供得起絕對無問題！ 」