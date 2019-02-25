【豪客曝光】中聯辦斥近2.5億掃凱滙20伙　無須支付辣稅7400萬元

信置（0083）牽頭發展的觀塘凱滙二期，1月25日有豪客斥2.47億元以「一約多伙」購入20個招標單位，成為自2013年4月《一手住宅物業銷售條例》生效以來，最大筆「一約多伙」的新盤成交，買家身分曝光，竟是中聯辦買入。

據一手成交紀錄冊顯示，該一約20伙單位，包括第3座和第5座43樓或以上的高層單位，已於上周五（1日）簽署正式合約，估計已付10%樓價訂金。根據土地註冊處文件，買家為新民置業有限公司（NEWMAN INVESTMENT COMPANY LIMITED）​，近年中聯辦買樓多透過此公司入市。

「公職人員」可獲豁免印花稅

正常情況下，買家須繳樓價15%的從價印花稅（DSD），以公司或非港人身分，更要繳交樓價15%的買家印花稅（BSD），所涉及辣稅金額或高達7,425.96萬元。但根據《印花稅條例》，中央人民政府、政府、公職人員法團包括財政司司長、教育局常任秘書長、社署署長、民政事務局局長，或以公職人員身份行事的任何人，均可獲豁免印花稅。

中聯辦近年多次大手買港樓，2015年斥4.8億元向恒地（0012）購入西營盤鉑峯全幢48伙，總樓面面積約2.66萬平方呎；2016年時再斥1.21億元購入新世界（0017）及市建局發展的西環泓都14伙。