「樓神」趙國雄料樓價將再跌1成　小型單位將面臨更大壓力

香港樓價在去年下半年起持續向下，較去年7月時高位累跌1成。長實集團（1113）執行董事趙國雄指出，貿易戰及世界經濟環境轉差等因素，均對香港經濟帶來壓力，預料今年樓價再跌1成。

他又指出，隨着有數千個小型單位推出市場，相信該類單位面臨較大壓力，最終情況仍要視乎今年發展商推盤步伐。

早前趙國雄接受本港傳媒訪問時指出，不排除小型單位樓價有可能錄得3成跌幅，又指出200平方呎以下單位不適合人住。

事實上再有發展商推出面積只有百多至不足300平方呎的小型單位，其中新盤「AVA 228」最細的單位面積更只有129平方呎，僅較位於屯門的「龍床盤」菁雋最細﹑只有128平方呎的蚊型單位，大1平方呎。

長實年內將推3新盤涉2000伙

趙國雄又透露，長實在今年內會推出3個項目，分別為日出康城第8期﹑波老道豪宅項目及北河街市建局重建項目，涉及逾2,000個單位。由於項目是早年投地，地價較低，相信就算現時樓價回落，仍可以錄得利潤，公司會以市價開售。

在談及去年第4季本港再次出現負資產個案時，趙國雄認為負資產個案數目在今年內會增加，惟相信不會發展至沙士期間的情況，又指出只要就業情況穩定，負資產情況不會太壞。惟他亦指出，個別採取俗稱「呼吸Plan」高成數按揭計劃的買家，或面對較大壓力。

不認為政府採取高地價政策

至於啟德跑道商業地在上月底流標，他認為反映出發展商與政府對後市看法有分歧，又指出該區難形成商業氣氛，所以發展商出價會偏向保守。不過他認為政府並無採取高地價政策，而公司亦會繼續投地。