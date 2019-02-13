日本驚安の殿堂進駐香港　傳百萬月租美麗華酒店1.5萬呎地庫

港人經常「回鄉」，到日本大買藥妝、食品等，但以後或者不用如此辛苦了。人稱「Donki」、日本大型連鎖百貨店「激安的殿堂」唐吉訶德（驚安の殿堂ドン・キホーテ）將會進駐香港，而首間分店選址有傳是美麗華（0071）旗下尖沙咀美麗華酒店的地庫，佔地約1.5萬平方呎。

有傳美麗華酒店（MIRA PLACE 2）地庫，面積約15445平方呎，由「激安的殿堂」承租。（美麗華廣場facebook）

美麗華商場地庫月租約100萬

市場消息指，尖沙咀彌敦道118至130號美麗華酒店（MIRA PLACE 2）地庫B01號舖，面積約15,445平方呎，上址原租客為時裝品牌 Collect Point，已於去年底租約到期後遷出，由「激安的殿堂」以月租100萬元承租上址，呎租約67元，預計今年7月正式開業。

在海外市場方面，唐吉訶德目前已進駐新加坡、夏威夷和美國加州。但《香港01》就是否在港開分店事件向日本唐吉訶德查詢，發言人僅表示，需留意官方網頁公布，沒有更多消息透露。

上月底已傳出招聘消息

查實，早於上月底本港各大招聘網站，唐吉訶德已開始在港「招兵買馬」，刊登招聘廣告的公司為泛亞零售管理（香港）。

翻查公司註冊處文件，該公司創辦人為新加坡的Pan Pacific International Holding Pte. Ltd.，即Don Don Donki管理公司，公司首任董事為吉田直樹（Naoki Yoshida），與日本唐吉訶德公司行政總監的姓名相同。