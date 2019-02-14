長沙灣AVA 228最細129呎　發展商：試過用到　呎數符合基本需求

上車艱難，入場門檻低的納米樓今年供應達3、4千伙。資深投資者盧華家族旗下裕滿工程發展的長沙灣AVA 228項目推出首張價單50伙，當中4成單位細過300平方呎，開放式單位佔7成，預料於10日內推售。

公司再推出納米盤，發展商項目策劃總監盧文德表示，是因應市場需求推出細單位，相信想上車的客人佔多數，持續看好細單位需求。對比屯門菁雋，她認為AVA 228位處市區，與屯門盤有好大分別，有信心AVA 228會受歡迎。

發展商項目策劃總監盧文德表示，單位主要面向上車客。（歐嘉樂攝）

定價較同系列樓盤下調兩成

首張價單定價由318.5萬元至570.7萬元，定價呎價為20,064至24,529元，平均呎價約21,500元，折實平均呎價19,700元，折實最低入場費280.3萬元。

發展商項目經理蔡仁輝表示，定價參考長沙灣曉悅、同系列大埔AVA 61，並因應市場情況調整，呎價較AVA 61的當時呎價約2.3萬元下調20%。

示位不設飯枱 發展商：可於茶几上食飯

有其他發展商曾批評納米樓不適合住人，蔡仁輝回應是「百貨撞百客」，項目對象是年輕一族，家中未必有足夠位置居住，仍可以有自己的小天地。

該盤最細的單位129平方呎，僅大於「龍床盤」菁雋的最細單位1平方呎，起居空間估計得60平方呎，有報道更指細過監倉，他回應是「試過可以用得到，呢個呎數符合基本需求」。

該盤以18樓A室設一個帶裝修和一個交樓示範單位，被問到該示範單位不設飯枱，蔡仁輝稱住客可在茶几上進食，並可放置基本物品。

AVA 228位於深水埗大南街228號，共有160個單位，實用面積129至249平方呎，提供開放式及1房，預計2021年12月底落成入伙。