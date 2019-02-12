納米盤王對碰　長沙灣AVA 228僅大「龍床盤」1呎　卻有3大分別

香港居住環境愈來愈細，繼屯門菁雋128平方呎「龍床盤」去年底驚世推出後，殊不知剛踏入豬年，緊接出現的長沙灣新盤項目AVA 228，最細單位僅比龍床盤大1呎。 兩大新盤樓書曝光，《香港01》為大家比併這兩個「納米盤王」，發現當中的差別，並不只是表面的「1呎」如此簡單！

資深投資者盧華家族旗下裕滿工程發展的長沙灣AVA 228項目，最細單位為129呎，僅大過龍床盤最細單位1呎。（美聯提供）

剛上樓書的長沙灣AVA 228項目，位於大南街228號，屬單幢式設計，全盤提供160伙，實用面積由129至249平方呎，只設開放式及1房戶。而項目最細的開放式戶只有129平方呎，較菁雋最細單位大1呎，為一手新例後全港第二細的新盤單位。

屯門菁雋發展商早前透露，項目會於農曆新年後加優惠重推；而負責獨家代理AVA 228的美聯物業住宅部行政總裁布少明亦稱，該盤最快本周會開價，而兩盤最細單位僅差1呎，未開價「火藥味」已甚濃。

龍床盤銷情慘淡 AVA 228擁市區優勢

「就算皇帝都係瞓張床」，這一句造就屯門菁雋「龍床盤」的由來，但至今只售出2伙！全盤屬單幢項目，提供356伙，實用面積由128至794平方呎，由開放式至3房間隔。當中最細的開放式戶僅128呎，為2013年4月底實施《一手住宅物業銷售條例》以來最細的新盤單位。

而「屈居」全港第二細新盤的長沙灣AVA 228項目，全盤提供160伙，實用面積由129至249平方呎。而負責獨家代理AVA 228的美聯物業，該行住宅部行政總裁布少明表示該盤最快本周會開價，至於呎價等詳情，就留待屆時再公布。他曾表示，該項目擁市區優勢，交通網絡便利，鄰近港鐵深水埗站，前景優越，故對項目銷情甚具信心。

翻查資料，去年1月同區單幢式分層住宅新盤「悅雅」開售，首批50伙平均折實呎價20,627元，加推時更加價逾10%；至於去年8月信置（0083）長沙灣新盤一號九龍道的首張價單，折實平均呎價19,826元。換言之，AVA 228開價時如果較進取，平均呎價或許徘徊20,000元水平。

屯門菁雋「龍床盤」至今只售出2伙，為9樓8室和17室，實用面積分別約365和373呎的兩房單位。（陳百灝攝）

這兩個「納米單位」，表面看來相差僅1呎，不過若果細心研究樓書，不難發現兩者之間至少有3個不同之處。

對碰一、AVA有「走廊」 龍床盤「四四正正」

買入納米樓後，居住空間已經相當細小，業主要絞盡腦汁，將每一呎的空間「用到盡」。AVA 228最細的129平方呎單位共2個，分別為2樓D室及E室，均屬長形設計，進門玄關位連接浴室，令客飯廳空間實際不多同時，更因單位格局問題，形成一條短短的走廊。

以2樓D室為例，打開門後右手邊便是面積約20平方呎的浴室；而走廊位更佔去約25呎的空間。經過走廊即見客飯廳連開放式廚房。換言之，屋主活動空間只有約60平方呎的面積，連一個標準私家車位（約135平方呎）都不足一半；即使計及平台的28平方呎，兩者加起來不足90平方呎！

菁雋「龍床盤」一度傳出將露台改建做廁所；而AVA 228廁所則屬無窗的「黑廁」。（《香港01》製圖）

對碰二、AVA 228「贈送」平台

菁雋的128平方呎單位，其開放式廚房及浴室設有窗戶，更一度爆出露台變廁所疑雲。雖然AVA 228同樣設開放式廚房，但廁所則屬無窗的「黑廁」間隔。業主「大解」或煮食時，氣味及油煙等就要靠室內的抽氣系統抽出，通風或成日後其中一個值得關注的問題。

AVA 228最細的「特色戶」與菁雋「龍床盤」，兩者差距雖然只有1呎，不過AVA 228的發展商，並未有將其中28呎的平台計入實用面積，因此該平台可說是「大贈送」，為佈置家居時，AVA 228較「龍床盤」有多30平方呎空間使用。

屯門菁雋由佳源國際及資深投資者鄧成波家族的陞域集團持有。（路透社）

對碰三、「過江龍」內房佳源國際旗下龍床盤 奪「劏房​王」稱號

AVA 228似乎略勝龍床盤一籌，或是因為發展商經驗豐富，AVA系列過往一直主打迷你戶，更屢打造「納米盤王」。由資深投資者盧華家族旗下裕滿工程發展，透過收購舊樓來發展住宅項目，包括西環AVA 128、佐敦AVA 62、馬頭角AVA 55及深水埗AVA 61，其中佐敦AVA 62 曾以152平方呎單位更成為「納米盤王」，擊敗恒地（0012）何文田加多利軒的最細單位161平方呎。最新的長沙灣AVA 228面積亦愈造愈細，最細單位為129平方呎，但卻失落「納米盤王」位置。

而成就「納米盤王」傳奇的是由「過江龍」內房佳源國際（2768）及資深投資者鄧成波家族的陞域集團持有的屯門菁雋，前者是於去年5月向陞域集團購入項目權益，更是首次進軍本港物業市場，以項目最細單位僅128平方呎，奪下「納米盤王」稱號，成為一手例後全港最細新盤。