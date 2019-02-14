調查稱4成半業主最擔心租客拖欠租金　咁租客最怕邊類業主？

香港置業於1月底至2月初進行了「客戶出租物業意向調查」，成功收集665份有效問卷，其中156份為曾出租物業的業主，160份為計劃出租物業的業主，349份為暫未有物業出租人士。

結果顯示，最令曾出租物業的受訪業主感到困擾的問題，以拖欠或拒付租金佔最多，達45.5%，其次為惡意破壞單位導致財物損失（30.1%），單位維修保養責任爭拗則為17.3%。另外，有7.1%認為騷擾業主是最令人困擾的租客行為。

至於處理租霸的方法，高達35.9%曾出租物業的業主認為採取法律行動的效果最理想，而委託租務管理公司處理則緊隨其後，亦佔30.8%，認為預先購買租務保險及親自與租客商討問題最為理想的則分別佔17.9%及15.4%。

調查亦發現，業主最鍾愛的租客為專業人士，共有35.9%業主曾出租予此類租客，曾出租予公務員比率為19.9%，服務業及教育界人士，分別為14.7%及12.2%。至於曾出租予非本地租客比率約7.7%。

租客最關注租金價格

那麼租客對哪些出租單位最擔心？調查發現租客最關注租金價格，佔比達43.6%，單位是否為凶宅則排第2，佔比25.2%。此外亦有51.9%租客表示，最怕遇上經常加租的業主，經常找藉口扣按金的業主，則以12.3%排第4。

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