澳洲樓市嚴重受壓　樓價中位數域紛跌穿100萬澳元

澳洲樓市最近數月大幅下滑，有分析師指出，中價樓跌勢慘烈，有地方跌幅高達40%。

地產數據分析公司CoreLogic的分析師Cameron Kusher表示，全澳樓價中位數在100萬澳元（約557萬港元）以上的地區急劇減少。

悉尼西北Box Hill 屋仔價格中位數插41.3%

以「屋仔」來說，1年前有669個郊區的樓價中位數在100萬澳元以上，但最新調查顯示，只有602個區域能保持100萬澳元以上。

悉尼西北新區Box Hill的「屋仔」中位數跌幅高達41.3%，由去年的152.6萬澳元大降至89.5萬澳元。

如以「住宅單位」來計算，悉尼西北區的North Ryde跌幅勢21.7%，由101萬澳元降至79.1萬澳元。

墨爾本Blackburn South、Clayton 均跌穿100萬

至於墨爾本，華人聚居的地方樓價中位數亦大跌兩成，Blackburn South由120.5萬澳元降至96.2萬澳元，Clayton則由123.5萬澳元降至98.6萬澳元。

Cameron Kusher指出，由於收緊了按揭條件，目前最昂貴的物業樓價跌得最快，預計12個月內，全面樓價中位數100萬澳元的地區會進一步減少。