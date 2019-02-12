去年179億元中國資金湧入泰國樓市　中介：他們不關心政治局勢

泰國不單止是中國人熱門旅行地點之一，更是熱門買樓地點。內地海外物業中介網站「居外」表示，2018年流入泰國樓市的中國資金，達到23億美元（約179.4億港元）。

最熱門查詢地點 第4大買樓地點

居外的數據顯示，泰國在2016年還是中國買家熱門查詢的第6位，到了2018年已經升至最熱門查詢地點，亦是中國客海外買樓第4大熱門地點。

泰國將於3月24日舉行大選，泰王姐姐烏汶叻公主參選引起關注。雖然泰王已經表態公主參選「不恰當」，選舉委員會亦已經取消她的參選資格，外界仍然關注自2014年軍方政變之後的政治變化。

然而，居外首席執行官羅雪欣接受《CNBC》訪問時直言，看不到泰國大選對中國買家有任何影響：「雖然這場選舉對泰國人來說很重要，但我們的客人並不關心結果。」

泰國今年3月將會舉行選舉，但地產中介表示，中國買家不關心當地政局變化。（路透社）

經濟增長不差 地產商設海外客部門

中國買家看中泰國，除了是度假聖地之外，更大重要的是當地的經濟實力。原來2014年政變並未影響泰國的經濟發展，就以2017年來說，當地經濟增長3.7%，在全球經濟增長放緩的前提下並不失禮。

當地大型發展商Sansiri就在2014年成立國際業務部門，專門處理海外買家買樓，包括在外地設立示範單位，「食正」中資買樓熱潮。公司表示，中國客佔海外買家的比例高達70%。

23億美元來自中國 16億來自香港

「裡應外合」之下，泰國樓價在過去10年大升約1倍。居外資料顯示，2018年來自中國的資金為23億美元，僅低於美國的30億美元（約234億港元）。而第3位香港則有16億美元（約124.8億港元），當中有部份資金可能來自內地。

Sansiri早前公布，2018年錄得公司「有史以來」最佳的業績，但指出2019年政治局勢未明朗，今年的開支亦會相對保守。