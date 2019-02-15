新地15大商場主打「諸事打卡」策略　馮秀炎料全年宣傳費預算3億

新地（0016）執行董事馮秀炎出席元宵佳節宣傳推廣活動時表示，農曆新年為傳統消費旺季，見到就業和收入情況良好，令本地消費提供正面動力。新春高峰期（2月2日至10日，年廿八至大年初六，共9天）新地15大商場總人流逾1,500萬， 較去年升13%，營業額則逾3.8億元，較去年升約11%。

情人節期間宣傳推廣費530萬元

延續春節暢旺市道勢頭，元宵佳節馬上來臨，新地15大商場計劃投放530萬元作情人節宣傳推廣費，按年升約10%， 創歷年新高。馮秀炎預計，情人節推廣期間 （2月14日至19日）新地15大商場人流，可高達980萬人次，升10%至15%，營業額達2.8億元，升 10%。

她指出，本港經濟情況持續向好，2018全年香港零售總銷貨值為4,852億元，按年有8.8%升幅，加上全年訪港旅客6,515萬人次按年升11.4%，以及受惠廣深港高鐵及港珠澳大橋啓用，去年訪港內地旅客更首破5,000萬大關。

馮秀炎表示，今年旗下商場將以「諸事打卡、標誌創新」為租務宣傳策略，加入打卡租戶組合。（新地提供）

首季商場人流料達1.8億人次

展望2019年，馮秀炎認為，由一帶一路到大灣區發展機遇，港珠澳大橋及高鐵通車後，新基建帶動經濟發展，市民就業良好及平穩加薪，估計將繼續為零售業帶來支持，並相信「有危必有機」。

她指出，今年集團商場將以「諸事打卡、標誌創新」為租務宣傳策略，可望旗下商場表現繼續優於大市，並預計2019年新地15大商場整體宣傳推廣費預算3億元，升10%。而今年首季人流可達1.8億人次， 較去年升約10%至15% ; 生意額則可達53億元，較去年升約10%。