陳茂波：去年零售銷售額升8.8%　下半年呈反覆放緩趨勢

去年香港的零售市道表現不俗，財政司司長陳茂波今日（3日）發表網誌，指本港去年零售銷售額升8.8%，惟增幅是由上半年的超過一成，放緩到下半年的單位數，呈現反覆放緩的趨勢。他又指籌備新一年度的預算案，將「繼績做好撐企業、保就業、穩經濟、利民生」。

去年香港的零售銷售額是五年來表現最好的一年，全年銷售貨值超過4800億元。（資料圖片）

撐企業、保就業、穩經濟、利民生

陳茂波提及，去年香港的零售銷售額是五年來表現最好的一年，全年銷售貨值超過4800億元。惟他補充，去年零售銷售額的增幅是由上半年的超過一成，放緩到下半年的單位數，呈現的是反覆放緩的趨勢。他以去年十二月份為例，單月銷售貨值為449億元，僅較2017年12月份多0.1%，是十八個月以來動力最弱的月份。

面對外圍的不明朗及變數，加上本地消費市場的動力放緩，陳茂波建議企業除了要保持財務穩健外，更重要的是透過創意及科技應用，做好產品和定位並提升營運效率。他續指，在籌備新一年度的預算案，他將會「繼續做好撐企業、保就業、穩經濟、利民生」。

陳茂波指日前他到維園逛逛年宵市場，光顧中學生設置的年宵攤檔。（陳茂波網誌提供）

陳茂波行年宵 買「豬仔」成官邸「新年大使」

豬年將至，一連六天的年宵花市成為全港市民的必備的新春節目。陳茂波指日前他到維園逛逛年宵市場，光顧中學生設置的年宵攤檔，又購買他們促銷的自家設計的豬仔產品；而這些豬仔公仔更成為他官邸客廳的新年大使。