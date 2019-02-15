新地奪白石角地皮　高力國際料未來3至5年大埔有2.5萬伙住宅供應

地政總署公布，大埔白石角優景里與博研路交界住宅地，由新鴻基地產（0016）旗下的昌保有限公司，以63.09億元投得，稍為高於市場預期。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文認為今次中標價為合理價。

他估計，地皮總發展成本近100億元，雖然未來毗鄰住宅供應多，而且與吐露港公路為鄰，受前面建築物阻擋，但附近環境清幽，地皮面積及規模較大，發展密度較低，設計及剪裁彈性相對較高，即使要承建部分公共建設，對發展成本影響不大。

他估計，地皮將興建中型住宅為主，部份則是低密度住宅，落成後每呎賣14,000元起。

白石角將成本港未來住宅供應重鎮之一。（資料圖片）

新界地價較低 發展商有更大利潤空間

高力國際香港估價及諮詢服務高級董事鄭亥延就提到，2018至19年新界區新落成的住宅單位每平方呎售價超過15,000元，但實際上4至5年前，發展商只是以每平方呎約4,500元的價錢購入土地，可見新界發展為發展商帶來更高利潤。

不過，由於大埔自2016年起有多幅政府土地賣出，預計未來3至5年間，該區將提供至少25,000個住宅單位，為區內帶來良性競爭，因此預料大埔住宅價格中期內升幅相對溫和。

至於美聯測量師行董事林子彬就表示，是次大埔白石角屬大規模豪宅地，發展密度較低，發展商除可提供混合式中、低密度住宅外，亦有機會提供少量洋房，預料項目落成後，中、低密度住宅呎價可達15,000元以上。部分高層及優質大單位料近2萬元，洋房呎價或接近3萬元水平。