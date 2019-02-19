樓市交投淡靜　再現「無底戰士」！　Q房網代理變身「合伙人」

樓市交投縮，地產代理行「變陣」應對，有中型行再現「無底戰士」。Q房網香港宣佈，鑑於市場環境變化，公司由2019年3月1日起，將全線前線業務人員升級為「合伙人共贏計劃」，佣金計劃全面提升，由27%提升至最高可達50%，不設底薪，並提升網絡市場推廣。

有同業人士就指出，此乃個別事件，相信是新春過後，本月樓市交投陷入停頓，導致中小型代理行受到盈利壓力，從而改行此策，以減少開支。

陳坤興（圖中）表示，2018年4月Q房網香港推出「合作共贏代理人計劃」，加盟者無須受上班工時束縛，佣金收入較傳統代理高逾3倍。（Q房網）

前線員工佣金由27%升至40%

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，2018年4月Q房網香港推出「合作共贏代理人計劃」，以多勞多得作招徠，推出至今已逾500名人才加盟，當中近4成為持牌地產代理，逾2成具大專以上學歷。他強調，加盟者無須受上班工時束縛，以單單計佣結算，佣金收入較傳統代理高逾3倍。

陳坤興又指，為把Q房網平台資源效益最大化，集團訂於3月起將計劃全面升級，推出「合伙人共贏計劃」，讓現時全職前線員工可享有更高提成；新計劃下的前線員工佣金將由27%，調升由40%起跳，最高可達50%；分店主管的佣金比率亦不受人員數目及組別數目限制，可有效善用舖面資源，提升盈利效益。

樓市遇冷，有代理行「合伙人」計劃，以谷減省成本開支。﹙資料圖片﹚

分行將「自負盈虧」營運

陳坤興指出，該行代理現時底薪約7,000元，取消底薪是希望以高佣金，吸引各行各業專才加入地產代理。而他指歐美等國家的地產代理，已經實行無底薪高佣金制，本港就稍微保守，故希望引入高佣金制至本港。

被問到取消底薪會否影響代理生計，他直言「依家7,000蚊都唔得啦，一定要開單！」又強調「低佣有底薪」的代理更難以生存，大多僅得1成佣金。陳坤興對旗下代理出現流失情況表示不擔心，相信「有人走又會有人入行」。

另外，他認為，現時互聯網大趨勢下，分行數目是可減少，而該行目前本港約30間分行，以自負盈虧方式營運，「係希望代理當自己好似老闆咁上心」，對旗下分店數目維持保守策略。

截至昨日，本月一手住宅成交量暫錄251宗，較上月逾2千宗大減。（資料圖片）

利嘉閣：料不會大批出現「無底戰士」

對於同行再現「無底戰士」，利嘉閣總裁廖偉強指出，去年下半年受到中美貿易戰、加息影響，已令樓市面臨壓力，二手交投大幅萎縮，加之本月因農曆新年假因素，「交投停頓，（代理）唔能夠分配到有單開」。截至昨日（18日），本月一手住宅成交量暫錄251宗，較上月逾2千宗大減。故他預計中小型代理行因此受到盈利壓力，而執行該計劃「節流」，但相對而言大型代理行則不會有太大影響。

他認為是次只為個別事件，相信不會大批出現「無底戰士」，並稱其代理行一定不會執行「無底薪」制度，但亦未有擴張或收縮計劃，預計維持目前公司的規模。廖偉強補充，雖然該行自去年第四季執行「bottom 100」政策，生意額不足1萬元的代理，公司勸喻離職，但公司並無令員工流失，至今僅得10多人自願請辭，主因是「看淡前景」，而非「不夠數」離職。