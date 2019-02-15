利嘉閣：推「bottom 100」政策後　代理態度轉趨積極

近日樓市交投有回緩跡象。利嘉閣主席施慧勤出席傳媒新春團拜時表示，對今年樓市樂觀，1月樓市開始復甦，相信中美貿易戰對香港影響不大，預料樓價會慢慢拾級而上，全年升5％，相信豪宅市場升幅更多。惟面積較細或納米樓市場，就未太看好。

施慧勤料全年樓價可升5% 豪宅市場更佳

利嘉閣總裁廖偉強亦指出，今年未必會增加或縮減分行及人手，會維持目前的規模，待市況明朗後再擴充。不過他補充，去年第四季嚴格執行「bottom 100」政策，若果生意額不足1萬元的代理，公司會勸他離職或轉兼職。

他指，計劃實施後不少代理已經主動努力工作，至今只有不足20人主動辭職，但部分離職原因是為看淡前景，覺得心灰意冷而離開，並非「唔夠數」。

利嘉閣將推出智能聊天機械人「智能助手利仔」，為客戶提供法律及按揭等消息。圖為利嘉閣主席施慧勤。（許世豪攝）

料一手成交今年回升至1.8萬宗

去年利嘉閣營業額達16.5億元的新高，但利潤表現卻「麻麻」。廖偉強指出，多年來政治因素均影響地產行業，「從來不是一帆風順」，去年底二手成交宗數放緩，不過相信發展商會乘機推盤，搶佔二手購買力，預料一手成交會由去年的約15,800宗，回升至今年的18,000宗。

另外，利嘉閣將推出智能聊天機械人「智能助手利仔」，除為客戶提供法律及按揭等消息外，放盤業主亦可實時了解放售單位的最新情況。