冠君產業信託：優化商戶提升銷售額　積極尋求併購地標項目

冠君產業信託（2778）行政總裁王家琦出席全年業績發佈會時表示，去年下半年本港有大型基建落成，旅客數字有所增加，旗下商場全年人流有所增加，但主要仍是依靠優化租戶組合提升銷售額。

她又指，旗下花園道3號和朗豪坊寫字樓租戶整體租金（Passing rent）遠低於市值租金（Spot Rent），故預計零售和寫字樓租戶續租租金有所提升。

王家琦認為中環短期內未見到新供應，但需求仍然存在，故預計中環寫字樓租金未必大升，但不會下跌。

冠君產業信託（2778）行政總裁王家琦（圖左）表示，收購合併機會是可遇不可求，集團一直積極尋找符合其資產組合的地標性物業。（羅君豪攝）

Hibor每浮動25點子 影響收入增長0.8%

該信託今年有銀行貸款到期，集團投資及投資者關係總監陸嘉萍表示，再融資方案正和銀行進行最後階段，目前定息比例是50%是理想水平，會密切留意市場情況，如果利息走勢轉變，利率風險上有相應措施。王家琦補充，浮息比例是50%，本港同業銀行拆息（Hibor）每25點子的浮動，就會影響其收入增長0.8%。

持續尋找地標性物業併購

被問到會否出售花園道3號物業，她認為該廈是旗艦物業，一定是溢價出售，「無理由賤價賣出去，要撞啱一個惜貨既人」。

未來收購合併方面，王家琦指出是可遇不可求，持續積極尋找符合其資產組合的地標性物業，但見到市場上叫價「硬淨」，故會持續留意會有混亂的地方，如受貿易戰影響的北上廣深等一線城市，以及受脫歐影響的英國等。她又稱其負債率僅得17.6%，相信投資任何物業，都可在市場獲得融資。