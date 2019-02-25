屯門V city去年生意額升1成至26億　人均消費逾2200元

新地（0016）旗下屯門V city去年全年生意額近26.5億元，按年升10%；總人流近5,900萬人次，按年升約10%；而平日平均人流近14萬人次，假日單日人流更達20萬人次，人均消費為2,200至4,300元。

當中以美妝護理商戶表現最突出，生意額按年升約13至18%，其次為個人護理及健康產品，按年升約10至13%，而美妝、個人護理及健康產品約佔總體租戶3成。

將採用三大營運策略優化商場

新地代理租務副總經理孫雅茵表示，過去一年香港零售市道持續暢旺，預計2019年表現樂觀向上，承接農曆新年傳统節日旺季氣氛濃厚，加上市民就業和收入情况良好、本地顧客消費情緒高漲。

她指出，今年將採用三大營運策略優化商場，包括大力推行數碼化發展、豐富商戶組合及積極深化顧客忠誠度。

孫雅茵（右）表示，Vcity於去年共引進10個新商戶，包括台灣老虎堂、日本時尚眼鏡品牌Zoff等。（陳嘉碧攝）

續租租金升幅高達2成

商場為保持新鮮感，V city於2018年共引進了10個新商戶，其中5個商戶為首次進駐新界西的品牌，包括台灣老虎堂、日本時尚眼鏡品牌Zoff等。

她表示，現時商場出租率達100%，去年約有30宗續租個案，佔近5萬平方呎樓面面積，而續租租金升幅最高達20%。

預料2019年首季成績持續上升

孫雅茵補充，剛過去的情人節，V city顧客人均消費達2,200元至5,200元，當中珠寶首飾及彩妝護理商戶表現最突出，人均消費達3,000元至8,000元，比平日高18至24%；其次為時尚手袋及彩妝護理，人均消費為2,500元至6,000元，比單日高12%至19%；餐飲方面，生意較平日高28%。

故她預計，今年首季營業額及人流業績理想，較去年同期上升10至12%，整體平穩向上。

另外，Vcity過去一年總投資逾4,800萬元的推廣費，較往年上升8%，以推出不同數碼化宣傳活動及優惠。