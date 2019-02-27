新地雷霆指未來10個月市場持續有新盤　料樓市繼續活躍

2019/20年度財政預算案出爐，今年政府賣地表得15幅住宅地皮，連同港鐵（0066）等項目，預料全年供應量為1.55萬伙，按年減少39%。就供應減少，新地（0016）集團副董事總經理雷霆出席集團業績會上時表示，樓宇供應並非睇一至兩年，而近2至3年落成量都高。

他認為2017至2018年樓市均暢旺，但中美貿易糾紛令樓市回氣，有見近日中美談判緩和，美國加息態度軟化，加上本港股市回升，料對後市有所支持。

成交或稍不及去年

他認為，近兩年香港經濟保持穩定，市民收入上升，置業意慾好強，「好多投資工具波動較大，好多市民願意購樓保值收租」，加上按揭公司積極爭取承造按揭有利置業，預計成交量雖然可能稍稍不及去年，但未來10個月新盤持續推售之下，樓市會繼續活躍，相信樓市會健康發展，樓價繼續平穩。

會加快農地轉換

他又稱，中期而言有信心達400億元的售樓目標。集團主席兼董事總經理郭炳聯亦補充，本港股市近日回升十多%，相信投資信心已恢復。

另外，雷霆稱，對近期投得的啟德跑道地和白石角地都好有信心，而每一次投地都會積極計算，亦會恪守財務紀律，同時會加快農地轉換用地。

新地集團副董事總經理雷霆（中）表示，對近期投得的啟德跑道地和白石角地都好有信心。（盧翊銘攝）

被問到本港中短期土地供應，集團副董事總經理黃植榮表示，政府接納土地供應小組方案，確認香港持續性發展是要造更多土地，包括各方各面的地。他認為集團的角色是持續就大型項目進行規劃程序，未來視乎條件成熟，一單接一單發展項目，令香港持續發展 。

機械、自動化滲入建築業

他認為政府批准估價程序，有好多規矩、程序去協調，而財政司司長將成立督導委員會，加上學會、業界已給予許多意見，望政府可迎合到各方需要。

黃植榮又稱，人口老化影響建築業，已鼓勵年輕人參加此行業，亦將機械和自動化滲入行業，提高生產力，即使面對勞動力下降，亦可將建築費控制在一定範圍。