十大屋苑2月185宗成交　僅2個屋苑呎價回落　中原：樓價見底回升

中原地產十大屋苑2月共錄得185宗成交，於2月節假日因素下，成交量較1月減少22.6%；當中九龍及新界區指標屋苑成交量全線減少，港島區屋苑則獨當一面全線上升；大部份屋苑呎價平穩上升，僅得海怡半島及映灣園呎價回落。

八大屋苑呎價均錄升幅 最勁是太古城

港島區方面，太古城2月錄得27宗成交，海怡半島錄20宗，康怡花園錄9宗；九龍區方面，美孚新邨錄32宗，麗港城錄19宗，新都城錄13宗，黃埔花園錄11宗；新界區錄最多，嘉湖山莊錄47宗，沙田第一城錄44宗，映灣園錄23宗；3區合共錄185宗，按月少22.6%。

呎價方面，上月8個屋苑均錄得升幅，僅海怡半島和映灣園向下。當中太古城升幅最勁，平均實用面積呎價為19,986元，按月升9.8%；其次為美孚新邨，平均實呎為13,622元，按月升6.3%；之後為沙田第一城，平均實呎為16,500元，按月升5.9%。而海怡半島上月成交計，平均實呎為17,308元，按月跌1.1%；映灣園的平均實呎則為10,627元，按月跌0.6%。

陳永傑認為新財政預算案對樓市著墨不多，對市場影響溫和，買家及業主對後市的看法趨向正面。（張浩維攝）

財案對樓市著墨不多 料影響溫和

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月十大屋苑成交量回落主要因為農曆新年因素，節日效應消散後，積累的購買力已急不及待重投市場，帶動下半月樓市迅速回復過年前氣氛，二手成交明顯加快。

他認為剛公布的財政預算案對樓市著墨不多，對市場影響溫和，買家及業主對後市的看法趨向正面。他又指，近日發展商亦加速推盤步伐，相信下月整體樓市成交將會更加熱鬧，一手成交量可望增加1倍，二手成交料較1月更旺，相信近期二手樓價成功見底回升，剛性需求支持下，料升幅靠穩。