AVA 228新價單疑擺烏龍僅推5伙　不足新例要求1成　官網已下架

由資深投資者盧華發展的深水埗AVA 228，其最細單位僅比屯門菁雋128平方呎「龍床盤」大1呎，今日該盤再度加推，剛剛上載4號價單，涉及5伙連平台特色戶，當中更有這個大「龍床盤」1呎的單位，並同時上載銷售安排。

不過，據政府最新規定，若項目單位達100伙或以上，首份價單須列出不少於單位總數的20%；其後每份價單須列出單位數最少10%的售價。由於今次新價單只得5伙，發展商疑似「擺烏龍」，加推數目未夠新例要求的一成，即16伙。

有關4號價單的報道：

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美聯：技術性問題而錯誤上載

該盤獨家代理銷售的美聯物業發言人回應時指，是次上錯價單是因技術性問題出錯，發展商已得悉事件，發展商已將價單於官網下架。

發言人又指，發展商目前會先觀察周末銷情，再決定下星期加推的單位種類，有機會將第4號價單的5伙單位列入下星期加推單位內。惟本報於一手住宅銷售網中仍見到該4號價單。截至晚上9時，價單仍未從一手住宅銷售網上「下架」。

全盤共有160伙單位，分別有開放式及1房戶，實用面積介乎129至249平方呎，現時已推出112伙，暫時沽出68伙。