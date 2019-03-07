海之戀連錄4伙撻大訂　料買家遭殺訂逾5球　長實加價逾1成重推

新盤本月開始，就頻錄撻訂個案。連已經入伙、長實（1113）荃灣海之戀新近連錄4宗撻大訂，料買家合共遭發展商沒收逾5球。發展商亦隨即更新價單，加價重推該4伙單位。

涉及單位為屋苑7座11樓C室1房戶、9座19樓A室兩房戶、6座8樓D室3房戶及7座36樓D室兩房戶，實用面積為391、519、770和513平方呎，同樣於2017年5月售出，成交價分別是674.5萬元、837.7萬元、1,342.8萬元及912.1萬元，買家已簽正式買賣合約，買家均採建築期付款方法。

買家已付15%樓價訂金

建期付款買家須於入伙前分3期付15%訂金，在簽定臨時買賣合約時先付樓價5%，在簽臨約後90天內及180天內分別再付樓價5%，估計首三位買家已付15%樓價的訂金，而他們均有選擇向發展商申請一按及二按貸款，分別可申請最高達85%樓價一按及30%樓價二按。是次四位買家取消交易，涉及訂金分別約101.2萬元、125.7萬元、201.4萬元和136.8萬元，合共遭發展商殺訂約565萬元。

長實將撻訂戶加價逾1成重推

發展商將該4伙撻定單位重推，並更新價單價錢。根據最新公布的1C號價單，7座11樓C室1房戶、9座19樓A室兩房戶、6座8樓D室3房戶，最新定價分別為978萬元、1,193.8萬元、1,930.3萬元，分別提價18.9%、16.9%、17.9%，最高折扣20%不變，折實售價分別為782.4萬元、955萬元、1,544.2萬元。

而根據2C號價單，7座36樓D室2房戶，最新定價為1,242.8萬元，升幅為11.7%，最高折扣20%不變，折實售價為994.2萬元。