匯璽2伙撻定　料遭新地沒收1238萬　買家疑為內地P2P平台失聯股東

近日一手新盤接連出現5伙撻定，其中南昌站上蓋匯璽有大手買家購2伙後撻大訂，該名買家疑為內地網貸平台「九鬥魚」股東、耀盛集團董事長原旭霖。

買家前年斥逾8千萬購入2伙4房單位

根據一手成交紀錄冊，新地旗下（0016）南昌站上蓋項目匯璽第2A期錄2伙撻大定，買家為同一人，其於2017年3月購入1A座的28樓A室和40樓B室，皆為4房單位，實用面積分別為1,503和1,301平方呎。成交價分別為4,372.43萬元及3,885.05萬元，總金額為8,257.48萬元。該買家於2017年4月簽署正式買賣合約，惟前日（26日）終止交易，該買家採用「靈活付款計劃」，須於收樓前分期支付15%樓價，估計是次買家遭發展商沒收1,238.6萬元訂金。

根據土地註冊處資料，該名大手買家名為原旭霖（YUAN XULIN），與耀盛集團董事長原旭霖​同名，懷疑為同一人。據內媒報道，去年7月時內地網貸平台出現「爆煲潮」，大批P2P平台倒閉或停運，其投資人跑路、失聯，​其中一個平台九鬥魚官網稱，公司實際控制人為耀盛集團董事長原旭霖，已經失聯，​九鬥魚亦已報案。

LP6連錄3宗撻定 料沒收265萬元

另外，同日南豐旗下日出康城LP6（日出康城第VI期）連錄3伙撻定，涉及單位為3座32樓M室、2座46樓D室、5座29樓A室，均於去年8月至9月期間成交，造價分別為765.8萬元、795.1萬元和1,090.5萬元，買家均於去年9月已簽署正式買賣合約，料發展商沒收一成樓價訂金，合共涉資約265萬元。