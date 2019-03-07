中原：十大屋苑3月首周錄73宗成交　按月增87%

中原地產十大屋苑3月1至7日錄得73宗成交，較上月同期39宗急增87.2%。十大屋苑當中，僅得海怡半島錄得跌幅，康怡花園未錄得升跌，其餘屋苑交投量均全線向升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日二手市場交投不斷升溫，準買家睇樓氣氛高漲，上周六、日十大屋苑成交更創61周新高，可見農曆新年長假期後累積的購買力全面釋放，二手交投量急升，惟盤源遞減下，樓價亦難以下跌，令樓市呈量升價升格局。預料本月全月二手成交量有望錄約4,500宗，創10個月新高。

美孚新邨首周10宗成交

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分行經理馮健平表示，受農曆新年氣氛影響，美孚新邨上月初交投十分疏落，首周僅錄得1宗成交。踏入3月，節日氣氛消散，樓市交投氣氛已全面復甦，美孚新邨本月首周已錄得10宗成交，平均實用呎價亦微升至13,729元水平。

新界區方面，中原地產天水圍區域營業經理伍耀祖表示，嘉湖山莊本月錄得8宗成交，僅較上月同期多1宗，對比上月全月35宗成交，本月成交量只及上月的23%，成交步伐明顯減慢。本月平均實用面積呎價則繼續上升，最新報10,672元，按月升2.8%。伍氏指，嘉湖山莊早於1、2月已出現小陽春，樓價急升，業主叫價轉趨進取，不少買家要追價入市。由於屋苑樓價升幅太急，現時不少準買家需時消化，加上實在放售盤量減少，致成交步伐減慢。