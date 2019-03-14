港鐵日出康城第11期明起招收意向　項目提供最多1850伙

港鐵公司（0066）宣布，將於明天（15日）就日出康城第11期物業發展項目邀請有興趣的發展商或財團提交發展意向書，截收意向書日期為3月22日下午2時正。

日出康城位於將軍澳市地段第70號餘段，是清水灣半島西面的一個分期發展項目，第11期坐落於未來「日出康城」商場之上蓋，在港鐵康城站之南面，其住宅樓面面積上限為88,858平方米，提供不多於1,850個住宅單位。港鐵收到發展意向書後，將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商或財團提交正式投標文件。

日出康城第11期坐落於未來「日出康城」商場之上蓋，在港鐵康城站之南面，提供不多於1,850個住宅單位。（資料圖片）

料每呎樓面地價5500至6500元

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文指出，近年買地難，「一鐵一局」的項目有其吸引性，而許多發展商在該區已有項目，銷售經驗十足。他估計有二十多個發展商會入意向書，而項目始終發展規模不少，估計入標財團以中大型發展商為主，部分會合組財團以分攤發展風險，料部分中資也會合組入標，獨資機會不大，相信也不會高價搶地。

長線而言，他認為地鐵站的大型住宅地供應有限，這項目已具備相當優勢，相信發展商對後市信心仍大，該區配套亦日漸成熟，如同區有項目及有協同效應的發展商會有更大興趣，但中美貿易戰及空置稅等政策可能影響出價，但發展商會「各自計數」。

林浩文估計，連補地價金額，估計每呎樓面地價為約5,500至6,500元，涉及約52億至62億元，料住宅部分落成後每呎要賣16,000元起。