太地：今年不會再大規模出售非核心資產 　會研究高鐵上蓋項目

太古地産（1972）去年出售300億元非核心資產 。太古（0019）主席施銘倫回應時表示，去年是不尋常的一年，以合理價錢出售了不少非核心資產；惟出售計劃已大致完成，今年不會再有如此大規模出售資產的動作。

「去中環化」有利租賃業務

他指出，所得資金會重新投放在已計劃發展的項目，包括灣仔及中國的項目。

太古地產行政總裁白德利表示，中環區寫字樓市場需求放緩，但供應有限令業績表現不錯，加上「去中環化」，部分企業將辦公室搬離中環等地區，有利旗下位於鰂魚涌的太古坊的租賃業務。目前太古坊1期已經全部出租。

另外，集團會研究高鐵上蓋商業項目發展；亦會留意大灣區發展，將在深圳成立辦公室。

零售市道方面，白德利表示本港去年下半年市道疲軟，預料今年受股市波動及中美貿易戰，未會太快改善。又指，內地消費增長速度快，相信未來會繼續增長。

太地表示今年不會再大規模出售非核心資產。（資料圖片）

海洋業務最快2021年復甦

至於太古旗下的海洋業務虧損多年。施銘倫表示，早前預料去年業務會復甦，但最終仍有虧損，不過撇除撥備業務有好轉，集團已將船隊「年輕化」，但相信，以目前情況而言，最快要到2021年才可復甦。

太古去年全年派息增長43%。施銘倫指，增加派息主要因國泰（0297）等業務扭虧，未來繼續將盈利約一半用作派息，對持績增加派息有信心（confortable）。

至於中美貿易戰，施銘倫表示，雖然集團兩國都有業務，但主要是裝瓶及地產項目，因此相信總體影響不大。