瑞安羅康瑞：現時本港樓價太高　若出現調整會考慮入市

瑞安房地產（0272）主席羅康瑞出席全年業績會時表示，見到全世界增長放慢，出現很多不明朗因素，而中美貿易爭議對未來市場情況有深遠影響，故集團保持輕資產的核心商業策略，維持公司穩定性，面對市場衝擊也會非常穩健。

他又稱，一旦市場轉變，亦會將資金作收購，也透露有機會都會投資香港項目。當進一步問到在港投資詳情，羅康瑞僅回應，本港樓市是會出現調整和轉變，並堅稱現時樓價太高，「一般人係無辦法跟唔上」，而將有「明日大嶼」計劃，令本港樓市有所調整，屆時可能會考慮入市。

他強調「市場係調整過程裡面有好多機遇」，並直言本港樓市不調整難入市，「當佢改變有機會，就睇你捉唔捉得準」。

羅寶瑜（左）自去年加入董事局任執董，父親羅康瑞（右）直言其表現相當好，強調是董事局邀請她加入。（洪嘉徽攝）

新天地暫沒有計劃上市

公司向Brookfield購入CXTD Holding的21.894%的權益，使其成為旗下全資擁有的附屬公司。被問到新天地回購後的上市計劃，羅康瑞表示，過去幾年研究上市可能性，因資產總量性太大，沒有這方面的計劃。

另外，羅寶瑜自去年加入董事局任執董，父親羅康瑞直言其表現相當好 ，強調是董事局邀請她加入。