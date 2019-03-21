麗新斥逾40億橫琴建旅遊項目「創新方」　第一期最快年底開幕

隨著大灣區發展，有港商率先在珠海橫琴發展旅遊娛樂項目。

麗新集團於當地興建綜合旅遊娛樂項目「創新方」。項目分5期，麗新先行發展首兩期。集團旗下麗豐控股（1125）高級副總裁及董事總經理梁浩昌指，第一期至少投資40億元，預料年底可以全面開幕，首年或吸引500萬人次。

他出席傳媒午宴時表示，希望「創新方」可藉橫琴優勢，以及附近的其他旅遊項目，吸粵、港、澳及台灣的旅客。他指，目前有一半的的租戶是特色餐飲，亦因應招租的情況，將部分店舖面積改為洗手間，以應付需求。

另外，項目亦有亞洲首個「獅門娛樂天地」，以及國家地理中心，亦會有醫美中心；另外，園內有一間提供494間客房的酒店。

麗新於橫琴興建綜合旅遊娛樂項目「創新方」。（發展商提供）

第二期最快2022年開幕

至於第二期，他預料最快可在2022年開幕，將與杜卡迪（Ducati）及西甲球隊皇家馬德里合作，興建體驗館；亦會與哈羅合作興建國際學校，最快2020年開學。

梁浩昌認為，隨著網購盛行，營運者要找出新的方向，因此今次引入不同的體驗或消費，「一支洗頭水賣50元，但你來學整呢，可能收500元，同樣得支洗頭水，但就多了一個經歷，又可以打卡。」

他又指，項目亦有提供寫字樓項目，可為大灣區內的企業提供辦公室。至於第3至第5期，梁浩昌指要視乎首兩期的反映，才決定是否投資，以及項目的發展方向。