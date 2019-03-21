【百億跑道地】啟德第4B區1號住宅地明截標　市場估值94億至108億

九龍啟德第4B區1號住宅地將於明日（21日）截標，該地屬原機場跑道區地皮，地盤面積約為103,151平方呎，指定作私人住宅用途。項目地積比約為7倍，最高的樓面面積可達722,060平方呎。市場人士估計，該地價值94億至108億元。

中原測量師行張競達表示，該啟德地位於跑道區後排，發展潛力優厚，但景觀較遜色，可享開揚市景，近日樓市氣氛持續升溫，發展商對後市仍有信心，預計每呎樓面地價約13,500元，地皮總值97.5億元。

普縉集團企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典則預料，每呎樓面地價達13,000元，估值約94億元。

將成「百億地王」 料發展成本150億起

萊坊估價及諮詢執行董事林浩文則認為，這地皮將是「百億地王」，在跑道上望「內海景」，出價上比全海景地皮有折讓，缺點是交通及生活配套不足。他估計每呎樓面地價約13,500至15,000元，估值約97.5億至108億元，料總發展成本近150億元至170億元，落成後每呎可賣25,000元起。

他預計約7至10個發展商入標，相信入標財團會以實力雄厚的大型發展商為主，亦有少部分中資參與，但獨資機會不大，合組財團入標將可分攤發展風險及有利將來賣樓。

長線而言，他指出，啟德有CBD2效應，這項目已具備相當優勢，但生活配套缺少及交通不便是一大問題，如同區有項目的發展商可以有協同效應，出價可以高小小，但中美貿易戰及本港的空置稅等政策會影響出價，發展商會「各自計數」，估計項目會建混合式豪宅，即是以中小型單位為主，加部份大單位及特色戶以利去貨。