【賣地計劃】下年度賣15幅住宅地　涉8850伙　頭炮推2幅啟德地

去年政府將公私營房屋由「六四比」轉「七三比」，令私營房屋土地供應減少。財政司司長陳茂波在《財政預算案》預告，下年度（2019年至2020年）的賣地表只有15幅住宅用地，當中有7幅為新增用地，合共提供約8,850伙，較去年的27幅大減12幅，創政府改以招標形式賣地以來的9年新低。

發展局局長黃偉綸今日（28）舉行記者會交代詳情。他表示，該15幅住宅中，當中6幅為新界地，4幅來自港島區，5幅來自九龍區。而當中8幅滾存自上一年度的賣地計劃，7幅為新增用地；而10幅地皮毋須進行修訂或已完成修訂大綱圖程序，5幅為未完成修訂。

政府於2019/20年度首季將提供2,400伙，包括推售兩幅啟德的住宅用地，以及私人發展／重建項目，約300個單位。

新增7幅地皮 4幅位於新界

下年度新增的地皮有7幅，當中4幅位於新界，3幅位於港島。包括，鴨脷洲海旁道的鴨脷洲內地段第137號、大坑道135號的內地段第9076號、香港仔南風道的鄉郊建屋地段第1213號、西貢響鐘西貢公路及響鐘路的丈量約份第214約地段第1003號、大埔馬窩路的大埔市地段第243號，屯門第48區青山公路－青山灣段的屯門市地段第518號、以及屯門景秀里與景峰徑交界的屯門市地段第546號。

陳茂波在《財政預算案》預告，下年度賣地表只有15幅住宅用地，當中有7幅為新增用地。（資料圖片）

私人住宅地潛在供應量跌4成

至於下年度港鐵（0066）物業發展項目則有2個，分別為黃竹坑站和日出康城，合共提供2,650個單位，較去年的4,250伙少約37%；市區重建局項目僅得1個，為深水埗福榮街／東京街項目邀請發展商入標競投合作發展，預計可提供180個單位。而須修訂土地契約／換地的私人重建／發展項目約1,770個，而毋須修訂土地契約／換地的私人重建／發展項目約2,090個。

連同上述供應，私人住宅地潛在可興建的單位數量僅約1.55萬個單位，按年大跌4成，但仍較私人房屋供應目標1.35萬伙為高。

另外，亦會提供7幅商業／酒店用地，預計提供81.46萬平方米樓面面積，包括最多約2,900個酒店房間。

下年度港鐵物業發展項目有2個，分別為黃竹坑站和日出康城，共涉2,650個單位。﹙資料圖片﹚

未來十年私營房屋供應目標為13.5萬個單位

運輸及房屋局去年發佈《長遠房屋策略》2018周年進度報告，並更新長遠房屋需求推算目標，2019/20至2028/29年度總房屋供應目標為45萬個單位；同時重新調整公私營房屋供應比例，由以往的60：40改為70：30。

當中公營房屋供應目標為31.5萬個單位，私營房屋供應目標為13.5萬個單位，即每年提供約1.35萬伙私營房屋單位，若所有地皮成功推出，意味著下年度土地供應仍可達標。