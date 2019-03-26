運房局提交空置稅文件　擬杜絕左手交右手　學者料仍難影響樓市

運房局今日（26日）向立法會房屋事務委員會提交文件，建議訂立《差餉（修訂）條例草案》，向獲發「入伙紙」達12個月的一手住宅單位收取「額外差餉」（空置稅），即應課差餉租值兩倍。

今次更提出杜絕「左手交右手」的情況，若發展商出售一手住宅單位予有聯繫公司，亦要繳付「額外差餉」。

發展商：憂樓價向下 致出現負資產

會德豐（0020）副主席梁志堅直言，空置稅臨近出台形成恐慌，擔憂取得入伙紙後的單位，在臨近1年期限前，遭市場「嘆慢板」，逼迫發展商要降價賣樓，從而令樓價大跌。

他認為樓價向下會對正在供樓的業主有很大影響，或會出現負資產的情況，業主更有可能遭銀行追回樓價差價。梁志堅直指「政府夾硬推冧樓價」，令樓市不穩定，影響是非常深遠。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，為公平起見，一手及二手樓盤均徵收空置稅。（資料圖片）

學者：發展商會見招拆招 難影響樓市

不過，學者方面則另有看法。香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，本港擬徵收的空置稅僅是針對一手新盤，為公平起見，應一手及二手樓盤均徵收空置稅，政府可參考外國做法，採用誠實制度，讓業主自行填寫有否持有空置單位、以及空置時間。

他認為，即使推出空置稅，對樓價也沒有太大影響，因為發展商沒理由減價或「蝕賣」單位。莊太量續稱，因在政府未討論推出空置稅時，本港新盤貨尾約9,000多個，現時卻不跌反升，增至約14,000多個，可見空置稅不太影響發展商的推盤步伐。

加上他指出，往往政府推出新措施，發展商可以見招拆招，措施最後變得擾民，例如政府規定發展商每次賣樓均要推出項目總數的兩成，部分發展商則以招標形式出售單位，已避開了當局的規定。