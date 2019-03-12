港府將推一手「空置稅」　星展料豪宅地成交價將受負面影響

近日有傳政府已就一手「空置稅」大致完成草擬法案，最快將於下月提交立法會討論。星展（香港）香港房地產業分析師丘卓文認為，空置稅會影響發展商投豪宅地的出價，「一定會影響豪宅地地價，（豪宅建成後）沒可能一年內賣得晒。」

他直言，去年山頂文輝道地皮流拍亦好有可能與「空置稅」有關，「政府或者覺得（空置稅）不是重點，但發展商一定會考慮要交稅的話，可以承受幾多風險。」他進一步解釋，豪宅與一般新盤不同，樓價僅數百萬元，發展商可在定價上靈活一點加快銷貨，例如新地（0016）原本手上已建成貨值約300至400億元，目前已沽出約200億元。

丘卓文料空置稅影響豪宅地地價。（許世豪攝）

本地發展商投地時採分散風險策略

另外，丘卓文指出，地價受多項因素影響，但若今年土地市場以本地發展商為主，由於本港發展商與內地發展商不同，內地發展商沒有土儲，希望可以投得地皮，故出價非常進取；本地發展商則紥根香港多年，投地後亦需在限定時間內預售，故採取分散風險策略，「每年都會投啲，（沒中資的話）應該唔會再見到高價」。

地產股方面，他看好新世界（0017）的前景。主要因為尖沙咀Victoria Dockside的酒店及商場分別在於本月及未來一、兩個月開幕；大圍站上蓋項目或在6至12個月內推售，加上200萬呎的長沙灣商業寫字樓項目，未來收益可觀等。

他續指，加息步伐放慢，看好房地產信託基金，推介置富產業信託（0778），因息率不錯；領展（0823）估值不便宜，但有回購憧憬，股價不會太差。