荃灣唔夠上車盤！　睇樓客增三線屋苑業主反價　550萬沽家興大廈

荃灣一線「上車盤」買少見少，美聯物業荃景圍分行首席高級營業經理鍾家豪表示，買家已流落區內二、三線屋苑（例如：錦豐園、家興大廈及千里台等）尋找單位。

他指，最新三線屋苑家興大廈B座中層B室，實用面積439呎，業主原來開價538萬元，惟見睇樓客源源不絕故反價至550萬元成交，呎價約12,528元，創屋苑新高。對上一次高價成交為去年3月B座2高C室，實用面積同為439呎，以540萬元沽出。據悉，原業主於1995年5月，以約176.5萬元買入，出售後帳面賺2.1倍。

家興大廈放盤剩3個

鍾家豪指，去年全年家興大廈只有2宗成交，但只計2019年3月已錄得2宗，一個月成交量已等於去年全年的成交量，現時只有約3個放盤，「一個連租約，兩個是588呎的3房大單位，不過業主叫價成800萬，高過去年6月以670萬元成交的同類單位約兩成，業主都唔憂賣。」

荃景圍一線屋苑 600萬以下放盤約20個

鍾家豪又提到，目前荃景圍一線屋苑，如荃景花園、荃威花園及荃灣中心，只有約20個600萬或以下的「上車」放盤，最平的是荃灣中心5座高層的1房單位，實用面積為324呎，屬1房單位，業主叫價448萬元，「不過議價空間應該係零，又或者會反價。」