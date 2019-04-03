華懋斥逾億翻新3大酒店　少做內地旅行團轉型專攻商務客

隨住大灣區的發展，華懋集團認為，對本港商務及展覽業務發展有幫助，因此在去年開始，旗下位於荃灣的如心海景酒店、銅鑼灣的如心銅鑼灣海景酒店，以及南區的如心南灣海景酒店，開始轉型並對外推廣俗稱「MICE」（研討會、獎勵旅遊、國際會議、展覽）的商務及展覽業務；亦已進行5年計劃，斥資逾億元更新酒店展覽廳、加入人工智能及科技等設施配套。

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興指出，以荃灣的如心海景酒店為例，酒店擁有1,608間房間，亦擁有展覽廳，若舉行「MICE」活動，預料可吸納逾千人入住，「我們有1600間房，即使有1,000間房租予商務客，仍有600間房供應予其他旅客。而且我們不是自己做，會同其他酒店配合，好似如心南灣海景酒店只有400多間房，但參與會議的客人可以到其他酒店居住，有協同效應。」

蔡宏興認為，荃灣本身屬香港的首個衛星城市，有本身的歷史價值，相信可吸引旅客到荃灣，加上荃灣西未來有約6,000個新盤單位即將入伙，主要都是年青人為主，相信可帶動包括如心廣場（Nina Mall）在內的人流，他又指，目前商場正在招租，反應理想，但會經過挑選後，才會帶入商場內。

蔡宏興（中）表示，旗下部分酒店將開始轉型至俗稱「MICE」的商務及展覽業務。（許世豪攝）

利用科技減低對人力資源的需求

蔡宏興透露，酒店轉型後，會先考慮內部的人才，是否足以應付，再考慮在外聘請，同時因應人口老化問題，酒店會引入科技，包括考慮使用人工智能的方式去派送行李，減低人力資源的需求。

被問到中環等地方，已經是「MICE」業務的「常客」，會否為吸引更多的客戶轉到荃灣舉行國際會議而調但價格去競爭。蔡宏興認為，相關業務與中環區的寫字樓市場一樣已經飽和，「好似怡東酒店都改建。」又相信，只要給予客人「物有所值」的感覺，相信集團有競爭力，因此亦會著重顧客包括餐飲服務的體驗。

如心酒店管理行政副總裁鍾慧敏就指出，集團有參與貿發局的推廣，2020年已有兩個大型研討會在荃灣的如心海景酒店舉行，包括一個有關物理治療的醫學研討會，她期望，末來2、3年，「MICE」的生意佔比逾1成，又透露，荃灣的如心海景酒店已開始翻新工程，首先會升級硬件設備，亦會分批翻新房間。

內地旅行團來港數目減少

近年內地旅行團來港數目減少。鍾慧敏指，整體入住率達9成半，惟內地旅行團入住率比較已經由高位的7、8成，跌至約2成。不過港珠澳大橋及高鐵通車後，的確多了相關旅客入住。

她直言，旅客已經開始熟悉香港，不少內地人不再跟團來港，而是通過自由行方式旅遊，令旅行團數目減少，再者酒店本身亦已經減少接旅行團，「只會接較高質素的團」，因此數目有所減少。

另外，她又提到，集團已購入一個會員系統，紀錄入住的旅客的個人資料及喜好，為他們度身訂造優惠。