【告別怡東酒店】20年不變度聖誕　女顧客淚別：無地方可以比

香港怡東酒店今日（31日）正式結業，這幢屹立銅鑼灣海傍的地標，日後會拆卸改建商廈。酒店營運近半世紀，伴隨著不少老顧員及員工成長，不少人今日特意到場向「老朋友」道別。 有顧客指出，自初中以來便一直在怡東酒店與中學同學歡度聖誕，該傳統至今延續約20年，是自己成長的一部份。告別在即，她更一度落淚：「無地方可以同呢度比！」 同時，亦有工作逾期10年的員工指出，自己在酒店結識丈夫，這裡是「另一個家」，不少熟客經常到酒店找他們敘舊，與顧客的關係就如朋友。

顧客：成長的一部份

施小姐今日特意到場觀賞禮炮，又到酒店門外道別，期間一度落淚。她指出，怡東酒店一直陪伴她成長，意義非凡。

她解釋，自初中起，中學已安排她們到怡東酒店報佳音，直至畢業後，一眾舊生自發聯絡酒店，故她們每年平安夜及聖誕節都會在酒店度過，至今已維持約20年。她說，怡東酒店是自己成長的一部份，日後或許會嘗試到其他酒店延續傳統，但坦言：「無地方可以同呢度比。」

她又指，去年聖誕是她與一眾好友最後在怡東酒店度聖誕的日子，當日有約50名舊生到場，場面感人 ，更說：「喊到爆。」

施小姐與友人在過去20年，都在怡東酒店度過聖誕。(王潔恩攝)

圖為施小姐去年與友人最後一次於聖誕節在怡東酒店度過。(施小姐提供)

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酒店打工12年 員工：好似一家人

除了顧客外，一眾員工亦依依不捨。林先生擔任酒店的風險管理總監，至今已工作12年，他笑言過去在酒店度過的時間，比家中還要長，加上一眾員工日夜相見，酒店猶如他的「第二個家」，但他卻說：「12年都唔係特別長，有人做左廿幾三十年。」

他指出，以往他在酒店任職前台，顧客經常大排長龍，甚至要求他們「等房」。他表示，雖然當時工作忙碌，但一眾同事同心協力，令他非常難忘。他又指，不少熟客經常到酒店找他們敘舊，甚至會給他們帶手信，與顧客的關係就如朋友，當他們的子女或孫兒來港時，都會入住怡東酒店。

員工在酒店相識結婚

他續指，據他所知，酒店的總機電話號碼將會保留，當日後重建為商廈後，號碼會重新啟用。號碼不變，人情未變，眼前景色卻不復見。他說，一眾員工已相約待日後重建完成後，將重回舊地敍舊。

另一員工Suki又指，她任職酒店營業部，工作約15年，其丈夫亦於酒店相識。對於酒店結業，她坦言不捨。