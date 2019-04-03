樓市調整短癮　細價樓「報復式」反彈　美聯料上半年樓價升1成

中美貿易戰爆發後，去年樓價從歷史高位回調約1成。美聯物業住宅部行政總布少明指，今年首季樓市因貿易戰緩和，已開始反彈，更出現一、二手「價量齊升」的情況。

他預料，短期樓市已走出谷底，二手樓價於首季已回升2%至3%，料次季會再升7%至8%，上半年整體樓價看升1成，有望重回去年中的歷史高位，當中細價樓升幅最為明顯。

美聯住宅部行政總布少明﹙左﹚料，上半年整體樓價看升1成。右為該行首席分析師劉嘉輝。﹙許世豪攝﹚

細價樓反彈逾2成

他解釋道，細價樓去年跌幅強勁，一般由高位回落2成至25%，因此現時樓價亦由細價樓「報復式」反彈帶動回升，部分甚至回彈超過兩成，跑贏大市。

美聯首席分析師劉嘉輝補充，是次樓價調整期屬過去近10年的3次中最短，調整期只有約5個月，跌幅約10%，僅次於2015年的11%跌幅。

受空置稅影響，發展商於首季積極推售一手現樓及貨尾。﹙資料圖片﹚

一手銷情創近10季新高

一手方面，布少明指首季新盤售出5,532伙，涉及金額582億元，按季分別升約7成及約2成，按年則分別升約44%及近8%，創出自2016年第3季的7,201宗後近10季新高。

不過受空置稅殺到影響，他指發展商於首季積極推售一手現樓及貨尾，令季內貨尾盤銷量達3,090伙，屬近10季新高。每月累積貨尾亦相應由高位回落至11,677伙，屬5個月新低。

至於全新盤推售速度就較慢，首季推出的全新單位回落至4,081伙，按季跌約45%，為近3季新低。