恒地長沙灣家壹超購3.4倍　同系北角維峯．浚匯累收票逾400張

恒地（0012）旗下新盤長沙灣家壹，暫時收到約350票，以推出價單共78伙計算，超額認購3.4倍；恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，有機會於明日加推，當中或包括2房連儲物室戶型，料下周初開賣。

北角維峯．浚匯超購4.5倍 5人爭1伙

至於由恒地主席李兆基私人持有的北角維峯．浚匯下午3時截票，累積收逾400票，以明日發售72伙計算，超購4.5倍，平均約5人爭購1伙。



項目首批推50伙，包括12個開放式單位及38個1房戶，實用面積196至270方呎，價單定價529.8萬至795萬元，呎價25,268元至31,077元；發展商提供最高6%折扣，折實售價498萬至747.3萬元，呎價23,752元至29,212元。



第二批共22個單位，實用面積265及277方呎，價單定價712.2萬至793.1萬元，呎價26617至29,181元；折實售價669.468萬至745.514萬元，呎價25,020至27,430元。



維峯．浚匯提供共216伙，提供開放式及1房間隔，實用面積175至302方呎，預計2020年8月底入伙。

中原陳永傑料6月樓價可破去年高位

受新盤熱賣帶旺，代理佣金收入亦「破頂」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示， 首季一手成交宗數達5,250宗，創15年首季新高，成交金額達608.4億元，創歷年首季新高。

另外，住宅部3月錄6.23億元佣金，以及亞太區3月錄7.09億元，打破去年5月的7億元舊紀錄，創出歷史新高。中原住宅部今年首季佣金收入11.65億元，創首季歷史新高。他又預料期樓價可在6月破去年高位。