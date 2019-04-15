億京旗下海日灣II首批價單涉295伙　入場費最平360萬元

政府關注發展商將新盤「招標」的情況，地產建設商會早前與業界達成共識，包括非豪宅盤須以價單形式推出兩成單位。

折實平均呎價13,774元

過去一直以「招標」推售海日灣I的億京發展，最終亦有跟隨地產建設商會的規定，旗下海日灣II以價單推售。發展商剛公布價單，首批涉295伙，佔單位總數2成，平均呎價14,891元，提供最多7.5%折扣，折實平均呎價13,774元。

該批單位間隔由開放式至4房戶不等，實用面積介乎243至1,866方呎；入場費最平為6座1樓C室、6座1樓B室及7座1樓C室，實用面積243方呎，折實價同為359.8萬元。至於呎價最平為1座2樓A室，實用面積1,517方呎，折實價1,919.6萬元，呎價12,654元。

發展商：是「非常吸引價」

億京銷售策劃總監潘志才稱，是次以「非常吸引價」推出，並提供4款優惠計劃，將由明日起開放示範單位，並於短期內公布銷售安排。

陳永傑﹕折實低於400萬元區內罕見

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商定價克制，首批單位當中更有54伙開放式單位，折實樓價低過400萬元，屬區內罕有，相信會極受上車客歡迎。

他又指，近期樓市交投氣氛熾熱，現時用家主力尋找600萬元以下的單位，因可透按保計劃承造八成高成數按揭，首批單位中約90多伙屬折實600萬元以下單位，相信極受市場追捧，若發展商加推時將加價幅度維持於3至5%，相信市場亦可接受。