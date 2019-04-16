公屋上季成交金額逾6億創歷史新高　3屋邨現500萬「公屋王」

二手成交回升，連帶「盤源」亦買少見少。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，今年首季二手公屋買賣合約登記錄得224宗，總值6.19億元，較去年第4季的164宗及4.34億元，分別上升36.6%及42.5%。

宗數升穿2016年第2季221宗的高位，創出近19年的季度歷史新高；金額方面，打破去年第2季5.8億元舊記錄，同樣創出歷史新高。

黃良昇表示，首季錄得3宗價值500萬元或以上的二手公屋買賣登記，其中1宗打入歷年十大高價成交榜之內。

該3宗成交分別是1月份觀塘翠屏北邨翠榕樓9樓單位，成交價錄533萬元，創歷年第八高；3月份沙田顯徑邨顯富樓27樓單位以503萬元沽；2月份深水埗李鄭屋邨忠孝樓10樓單位，以500萬元成交。

深水埗李鄭屋邨去季錄12宗成交，總值3,562.8萬元，位列第三位。（資料圖片）

首季買賣登記宗數最多為沙田顯徑邨

今年首季買賣登記宗數最多的公屋屋邨為沙田顯徑邨，錄15宗登記，總額達4,723萬元；鴨脷洲利東邨錄13宗，排名第2位，總值4,145萬元；深水埗李鄭屋邨錄12宗，總值3,562.8萬元排名第3。

按月方面，今年3月二手公屋買賣合約登記錄得75宗，總值2.17億元，較2月60宗及1.62億元，分別上升25.0%及34.3%。

黃良昇指，數據顯示新春後季節性旺市，公屋居民置業信心增強，刺激二手公屋交投回升。