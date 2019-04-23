【新盤市況】復活節長假錄190宗成交　海日灣II周六賣超額12倍

復活節四日長假期間，發展商以新盤餘貨出擊，共錄190宗成交，較去年同期155宗升23%。 而本周六海日灣II首輪發售295伙，市場消息指，累收約3,958票，超額12倍。

其中新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Napoli於上周五推出154伙，沽出10伙；日出康城晉海II推54伙，沽出26伙；元朗尚豪庭招標沽出項目5號及6號洋房，實用面積1,546平方呎，成交價皆為3,092萬元，實呎2萬元，成交價創項目新高。

恒地（012）何文田加多利軒沽1伙連天台特色戶，該單位為30樓F室，實用面積390平方呎，連337平方呎天台，成交價約1,277萬元，實呎3.27萬元，成交價及呎價創項目新高。

海日灣II周六首輪發售 超額12倍

億京發展旗下大埔白石角海日灣II周六將首輪發售295伙，市場消息指，累收約3,958票，超額12倍。

該批單位間隔由開放式至4房戶不等，實用面積介乎243至1,866方呎；入場費最平為6座1樓C室、6座1樓B室及7座1樓C室，實用面積243方呎，折實價同為359.8萬元。

莊士中國（0298）屯門弦海周六亦新發售70伙，其中41伙以開價單形式發售，定價482.3萬至702.3萬元，折實價405萬至589萬餘元，入場費最平為6樓K室，實用面積224方呎，折實價405萬元。