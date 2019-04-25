碧桂園安徵六安7盤責令暫停預售　公司稱會徹底調查問題及隱患

碧桂（2007）在安徵省六安市的樓盤，又再遇上重大問題。六安市住建委發出通報，責令「碧桂園‧置地中央公園」項目從4月23日開始全面停工，共有7個項目要暫停預售許可、網簽備案以及資金撥付等業務。

投訴屬實 整改覆檢過關後方可復工

通報指出，今年1月以來，住建委不斷收到業主關於房屋質素安全等投訴，經調查後確認投訴屬實。

由此，住建委責令「碧桂園‧置地中央公園」項目從4月23日起全面停工，徹底自查項目存在的質素安全問題和隱患，嚴格按照相關規範和質素安全標準整改，並提供整改依據和證明材料，經住建委覆查達標後，方可復工。

此外，暫停辦理六安碧桂園開發的「六安碧桂園」、「碧桂園‧城市之光」，六安碧桂園嘉禾房地產開發的「碧桂園天璽」，六安碧桂園和合房地產開發的「碧桂園‧置地中央公園」，六安碧桂園和成房地產開發的「碧桂園瓏悅」，六安正裕房地產開發的「碧桂園正榮鳳凰城北苑」，以及六安嘉裕房地產開發的「碧桂園正榮鳳凰城南苑」共7個項目的預售許可、網簽備案和資金撥付等業務。

碧桂園的新盤去年多次出事，六安市「碧桂園‧城市之光」地盤有圍牆和活動板房被強風吹倒，多人死傷。

對於今次事件，碧桂園透過公關回應，指出中央公園項目目前處於施工過程中，尚未交付。公司將嚴格按照政府要求，徹底自查專案存在的相關問題和隱患，嚴格按照相關規範和品質安全標準進行整改，確保達標，歡迎有關部門和業主進行監督。