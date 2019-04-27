【海日灣II開售】家庭客王太購2房：樓市無跌過　租樓不如買樓

億京發展的白石角海日灣II首輪發售295伙，惟銷售流程須較長時間，現場代理透露，買家揀選至70伙後，解單部門曾一度暫停。市場消息指，截至下午1時，項目暫售出117伙。

身懷六甲的買家王太，與丈夫及22個月大的小孩前來買樓。她稱「樓市一路都無跌過，同埋自住既話，樓價跌都要住，與其租樓不如買樓」，故斥資約840萬元購入2房單位自住。

家庭客王太：公開賣樓較清晰明確

她透露，一家四口現租住土瓜灣2房單位，購入單位面積，較目前居住單位大，並透露有留意將軍澳區單位，但由於二手樓與新樓價格差不多，故選購該項目。選擇該盤是因為價格相對同區樓吸引，丈夫曾住大埔區，而該盤鄰近科學園，認為有升值潛力。

項目由招標改以開價單形式發售，她認為公開發售較清晰及明確，可作好準備，而招標買樓只能根據代理貼士入票，會因招標發售而不作考慮。

至於今日賣樓安排，她表示等待時間較長，安排有少許混亂，由早上9點15分等到中午12時才完成整個揀樓程序。

買家劉生稱斥資500萬元購入300平方呎單位，作收租用。（方家遠攝）

劉生：首次買樓投資 料租金收入最少1.1萬

投資客劉生稱樓市氣氛好，加上手頭有足夠資金，便斥資約500萬元購入300方呎單位，為首次買樓投資，預計每月租金收入有1.1至1.2萬元，回報不足3厘。他居住元朗區，為自僱人士，認為開價單形式賣樓較招標方便揀樓。