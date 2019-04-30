何文田瑧樺提價6%　加推最後50伙　周六開售全盤240伙

地產樓市
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新世界（0017）及恒地（0012）合作項目，位於何文田窩打老道74號的新盤「瑧樺」，發展商剛上載3號價單及銷售安排，提價盡推餘下50伙，涉16伙開放式、12伙一房戶及22伙兩房戶，單位實用面積由204至526平方呎。

據價單顯示，與首張價單相比，3號價單平均提價逾6%，單位訂價由最低615.2萬元至最高1590.8萬元，呎價由最低27,212元至最高32,515元。如以折扣最多16%來計，折實價由最低516.7萬元至最高1336.2萬元，折實呎價由最低22,855元至最高27,311元。

最低售價單位為516.7萬

其中，3號價單最低售價為17樓B3室，實用面積204平方呎，屬開放式單位，賣615.2萬元，呎價30,157元，折實售價516.7萬元，折實呎價25,328元。

3號價單最高呎價之單位為30樓A2室，兩房單位，實用面積447平方呎，若以最高折扣16%計算，折實售價1220.8萬元，折實呎價高見27,311元，創項目呎價新高。

「瑧樺」位於傳統九龍豪宅地段，屬34名校網。項目將於周五(5月3日)中午12時截止接受登記，下午4時抽籤，於本周六展開銷售全盤240伙單位。

新盤周六﹑日共錄逾300宗成交　MONTARA及瑧樺齊加推
何文田「瑧樺」首張價單折實呎價24308元　創今年九龍最貴新盤
何文田「瑧樺」最快月內推售　涉240伙
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