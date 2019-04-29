新盤周六﹑日共錄逾300宗成交　MONTARA及瑧樺齊加推

億京旗下位於大埔白石角的海日灣II於上周六開售295伙，兩日合共累售222伙，帶動剛過去周六﹑日一手新盤成交量逾300宗。

除海日灣外，嘉華國際（0173）位於同區的嘉熙亦售出15伙。萬科位於屯門掃管笏的上源售出10伙。

MONTARA累收4500張票

有機會於本周開售﹑會德豐位於將軍澳日出康城的MONTARA，加推124伙，折實平均呎價為14,451元，較上周首批124伙開價高出3.3%。新加推的124伙定價介乎711.6萬至1,452.6萬元，實用呎價為16,687至21,608元，計及最新21.5%折扣後，折實價為558.7至1,140.3萬元，折實呎價為13,099至16,963元。其中2A座12樓D室的1房戶，定價為711.6萬元，折實為558.7萬元，為本輪加推單位中最平單位。

項目在過去2日累收票4,500張，即較248伙已開價單位，超額逾17倍。

瑧枓加推102伙

至於恒基地產（0012）及新世界發展（0017）合作項目瑧樺，發展商加推102伙，定價介乎597至1,707.3萬元，實用呎價介乎26,384至32,458元，計及16%折扣，折實價為501.14至1,434.1萬元，折實呎價為22,159至27,264元。本輪加推單位中，3樓B3單位售價為597萬元，以實用面積204平方呎計算，實用呎價為29,265元，折實價為501.4萬元，折實呎價為24,578元。

項目截至昨晚累計逾1,000張票，以已開價190伙計算，超額逾4倍。