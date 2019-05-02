【新盤激鬥】周六推逾千伙新盤　代理料市場可消化得「七七八八」

本周六有多個新盤「大混戰」！據《香港01》統計，三大新盤包括會德豐地產日出康城MONTARA、新世界何文田瑧樺，以及億京大埔白石角海日灣II。連同其他貨尾，當日將有逾1,100伙同步推售，將打破2016年9月啟德1號及將軍澳海翩滙單日推售1,063伙的紀錄，成為一手新例後最多貨量的銷售日，即近6年來最多一手單位開售的周末。

會德豐地產日出康城MONTARA5日合共推4張價，推售500伙，佔全盤616伙逾八成。（資料圖片）

樓價回緩，股市回升，樓市「一洗頹風」，年初扭轉跌勢，樓價拾級而上，各大發展商亦加快推盤步伐，單計3大全新盤，已經有1,106伙在周六（4日）開賣，連同其他項目的餘貨，合共推售1,148伙，創近6年新高。

MONTARA超額27倍

其中最受觸目的一定是會德豐地產日出康城「MONTARA」，合共提供1,120伙，分7A及7B期，「MONTARA」為7A期，涉616伙，提供1房至3房間隔，介乎約300至800多平方呎。

上月26日以均價1.39萬元推出首批124伙後，5日內連推4張價單推售500伙，佔全盤616伙逾八成，折實平均呎價15,426元，與首批折實均價13,990元貴約10%。

個別單位較首批加幅達6%

首張價單涉124伙，折實呎價12,693至16,169元。但最近公布的4號價單，呎價已加至13,191至18,129元。有個別單位較首批有6%的加價幅度。以2B座8樓D室為例，面積483平方呎，定價910萬元，與首批單位的同座的7樓D室比較，面積相同但定價僅855.1萬元，已加價約6%。

項目截至今日（2日）下午4時左右，暫收逾1.4萬票，超額27倍，勢追長實及南豐項目「緻藍天」的紀錄，更有望成為今年新盤票王。會德豐地產常務董事黃光耀表示，有信心於首輪發售便全數沽清，將按銷情加推餘下的116伙。

「瑧樺」位於傳統九龍豪宅地段，屬34名校網，折實平均呎價2.58萬元，創今年九龍最貴新盤。（發展商提供）

另外，新世界（0017）及恒地（0012）合作項目，位於何文田窩打老道74號的新盤「瑧樺」，將於本周六（4日）推售全盤240伙。

「瑧樺」暫成成今年九龍開價最貴新盤

「瑧樺」位於傳統九龍豪宅地段，屬34名校網，實用面積由204平方呎至526平方呎，涵蓋開放式戶、1房戶及2房戶，折實平均呎價2.58萬元，成首批開價最貴新盤。呎價最高為30樓A2室，2房間隔，實用447方呎，折實價1,220.8萬元，折實呎價27,311元。

面對「MONTARA」的競爭，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢認為，現時用家重投市場，反映市場健康及剛性需求強，由於每個項目客源不同，因此不擔心客源重疊。

「海日灣II」將於周六次輪開賣366個單位，包括356伙標準戶及10伙特色戶。（資料圖片）

海日灣II呎價與上張價單相若

至於億京位於大埔白石角的新盤「海日灣II」，首輪沽出223伙，將於周六次輪開賣366個單位，包括356伙標準戶及10伙特色戶，折實平均呎價約14,857元，與上張價單相若。

（圖一）

5月或有逾4000伙新盤可推售

除了本周六外，5月份亦有多個新盤部署出擊，總數或多達逾4,080伙；其中新地西南九龍匯璽III，涉及1,172個單位，早前已獲批預售，意味可隨時出擊，以單位總數計亦屬5月最大規模的項目；長實長沙灣愛海頌仍然待批預售，若成功取得許可，亦將會隨時推售。

利嘉閣廖偉強認為3大主要新盤的客源均不會重疊。（代理提供）

廖偉強：3大新盤各有客源 料不會重疊

首4個月一手已錄約7,700宗成交，利嘉閣地產總裁廖偉強認為，3大主要新盤的客源均不會重疊，「日出康城MONTARA雖然位於將軍澳，屬新界區，但不少準買家都當是九龍樓；而大埔白石角新盤海日灣II就是新界樓；至於何文田瑧樺位於名校網，買家有不同需求下，相信各自有自己的客源。

他估計，MONTARA及瑧樺有望「一Q清枱」；逾千伙單位亦有可能經過周六、日的銷售後「賣得七七八八」，又預料下半年的發展商推售貨尾時，加價幅度有限，「政府有意推空置稅，中小型單位應該會貨如輪轉，估計加幅會溫和。」

去年一手登記約1.6萬宗。市場估計，5會份最多有逾4,000伙新盤供應，廖偉強料市場部分購買力將會被消化，下半年一手銷情較淡，「下半年會有較多豪宅盤，量少但銀碼大。」但相信全年將錄約2萬宗一手成交，屬近年新高；惟部分有意購二手住宅的購買力流向一手市場後，或影響全年二手成交宗數。