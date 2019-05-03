中原三大整體指數齊升12周　CCL報183.92點按周升0.4%

撰文：馬健彰
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中原城市領先指數CCL報183.92點，按周升0.4%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.91點，按周升0.78%。CCL(中小型單位)報184.58點，按周升0.78%。三大整體指數齊升12周，為103周以來首見，上一次出現是2017年5月。CCL Mass累升9.39%，CCL(中小型單位)升8.93%，CCL升8.22%。
樓價升勢持續，預計今年中CCL將重返188.64點歷史高位。CCL現時距離自己歷史高位相差2.5%。CCL Mass相差2.49%，CCL(中小型單位)相差2.57%，CCL(大型單位)相差4.08%。
CCL(大型單位)報180.52點，按周跌1.58%。近3周豪宅樓價持續出現一升一跌局面。
九龍樓價連升11周累升11.28%
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，九龍CCL_Mass最新報184.34點，按周升0.8%，連升11周共11.28%，創該區歷史最長連升。新界東CCL_Mass報197.81點，按周升2.53%，連升2周共5.66%。新界西CCL_Mass報166.54點，按周升0.86%。港島CCL_Mass報191.86點，按周跌0.38%，連升6周後回軟。
四區之中，港九兩區最接近自己歷史高位。九龍CCL_Mass相差2.31%，港島CCL_Mass相差3.1%，新界東CCL_Mass相差5.27%，新界西CCL_Mass相差5.91%。