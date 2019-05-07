會德豐、新世界等攜手126億奪啟德住宅地　成區內新地王

地政總署公布，啟德第4C區2號的「跑道住宅地」以125.9億港元批出，由會德豐地產、華懋集團、中國海外發展（0688）、恒基地產（0012），新世界發展（0017）及帝國集團，共6家地產商合組的「巨無霸 」財團投得。

市場估值約105.8億至115.4億元，每方呎樓面地價約1.65萬至1.8萬元，故中標價較市場預期上限高出逾10億元。地皮可建總樓面約641,180方呎，每方呎樓面地價19,636元，創啟德住宅地新高的同時，亦創九龍東賣地呎價歷年新高。

項目上周共接7份標書，長實（1113）、嘉華（0173）、信置（0083），以及年初投得毗鄰跑道地的新地（0016）都有入標。

中標財團表示非常高興投得地皮，地盤位置臨海，大部分單位均可享遼闊維港海景，是市區罕貴的優質地，發展潛力優厚，因此看好區內前景。

林浩文：中標價比預期高少少

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，中標價比預期高少少，惟以「超級財團」的出價計亦屬合理範圍內，反映發展商亦看好後市。他估計，總發展成本要200億至230億元，發展商將興建混合式豪宅，料落成後每呎賣32,000元起。

至於戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦指，該地皮位處海濱，享有開揚海景，在市區甚為罕有，按現時成交地價計算，估計建成後的住宅單位售價可超過每平方呎實用面積35,000元，特色單位售價將更高。