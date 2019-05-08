啟德新區今年錄近500宗租務成交　嘉匯中層一房戶1.5萬元租出

中原地產吳妙粧表示，啟德新區近年多個新晉豪華屋苑相繼落成及入伙，吸引市區租客進駐，租務成交不斷。去年全年區內錄得約478宗租務成交，主要集中啟德1號，今年首4個月全區暫已錄逾480宗租務成交，已超越去年全年租務交投量，當中408宗來自嘉匯，備受租客追捧。

吳妙粧指，啟德新區本月暫錄約13宗租務成交，市場最新錄得一宗嘉匯租務成交，單位為1座中層F室，實用面積372平方呎，採一房間隔，單位座向南方，望園景，剛以15,000元租出，折合實用呎租40元。據了解，業主以約666.9萬元一手買入單位，現租出物業可享2.7厘租金回報。嘉匯自入伙後一直深得租客歡心，因項目戶型多，為租客提供多元間隔，會所配套亦時尚豪華。

她又指，隨著多個屋苑入伙，加上東九龍寫字樓及兒童醫院相繼落成，為啟德新區締造龐大優質租客群，料租客量持續增加，區內租盤承接力將越來越強，為投資者帶來無限升值空間。事實上，啟德新區租金穩升，由區內首個項目啟德1號，當年入伙時一房戶租金1.2萬元起，到今年初嘉匯入伙時一房戶租金1.3萬餘元起，現時龍譽入伙，其一房戶租金需1.4萬元起，開放式單位更曾突破50元呎租關口，可見租金升勢凌厲，尤其是小型單位。