日出康城MONTARA全沽清　買家盧生斥逾7球購兩房　作母親節禮物

會德豐地產日出康城7A期新盤MONTARA今日（10日）次輪推售116伙已全部沽清，意味全盤616伙亦已沽清，套現近50億元。

公司常務董事黃光耀表示，今日銷售反應理想，早前8成的入飛客今日亦有到場，未有看到中美貿易戰影響銷情。他提到，中午的大手客主要目標是2至3房單位，而晚上B組客主要目標是1至2房單位。

現場一眾會德豐職員亦開香檳慶祝該盤全部沽清，黃光耀預告集團將推售日出康城7B期。

盧生﹙右﹚斥700多萬元買入MONTARA兩房單位。﹙馬健彰攝﹚

買家盧先生：送給老婆及小朋友的母親節禮物

買家盧先生表示，本身住在港島，剛用了700多萬元買入兩房單位，預計用4成作首期。他提到，買樓是一份母親節禮物送給老婆及小朋友。

亦有首次成為業主的鄧先生表示，本身住在港島，今次剛花了780萬元買入該盤的兩房單位，直言會德豐新樓的質素不錯，以及日出康城的位置亦理想，所以選擇入市。

會德豐地產常務董事黃光耀（圖中）表示，未有看到中美貿易戰影響銷情。﹙馬健彰攝﹚

中原：MONTARA 定價合理 貿易戰不會影響樓盤整體銷情

另外，中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑表示，中美貿易摩擦加大，確實對一批投資者帶來影響。不過，MONTARA 定價合理，不會影響樓盤整體銷情。

他又指，中原今日約有6至7成入飛客有到場，其中9成為首輪推售的向隅客，於次輪再次入飛，希望買到單位。

資料顯示，今次推售單位實用面積由362至861平方呎，折實平均呎價15,612元，介乎589萬至1,233.2萬元，呎價13,290至17,636元。

發展商於昨日截票，項目累收逾1.2萬票，超額認購102倍。該盤上周六首輪銷售500伙即日沽清，預計2021年10月中入伙。