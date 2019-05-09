日出康城MONTARA明日賣116伙　累收逾1.2萬票超額過百倍

樓市延續升勢，帶旺新盤市場。會德豐旗下將軍澳日出康城MONTARA明日（10日）將推售116伙，今日下午截票。發展商表示，項目累收逾1.2萬票，超額認購103倍，大手客A組登記超過160張。

項目首輪500伙累收逾1.8萬票，超額認購35倍，成為近2年新盤票王，並花近13小時即日沽清可售單位。

發展商公布的5號價單涉116伙，折實平均呎價為15,612元，較首張價單折實平均呎價13,990元加價11%。該價單涵蓋1房至3房戶，實用面積由362至816平方呎，售價由750.3萬至1,570.9萬元，最高21.5%折扣，折實價589萬至1,233.2萬元，呎價13,290元至17,636元。

海日灣II佛誕翌日賣307伙

億京旗下白石角海日灣II亦繼續推盤步伐，於下周一佛誕翌日假期（13日）賣307伙，本周六截收登記。

新推單位實用面積介乎243至1,866平方呎，有逾百伙單位低於600萬元；定價由449.6萬元至3,078.9萬元，呎價15,140至22,399元。發展商提供最高折扣7.5%，折實售價為415.88萬至2,847.98萬元，折實呎價為14,004.5元至20,719元。