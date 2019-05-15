【百億地王】高銀以逾111億元奪啟德商業地　近市場估值上限

啟德舊跑道區批出首幅商業地皮。地政總署公布，第4C區4號地盤商業/酒店用地，以逾111.24億港元成交，中標財團為駿騰投資有限公司，其母公司為高銀金融（0530），據報連同地價，總投資額為160至180億元。

地皮上周截標時收到6份標書，其他入標財團包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）及會德豐地產等。市場估值介乎82億至112.2億元，是次中標價接近市場估值上限。

新九龍內地段第6546號九龍啟德第4C區4號，享有無遮擋維港海景；地皮面積約為11.5萬呎，估計可建樓面約為86.3萬呎，當中作酒店用途面積上限為43.2萬方呎。

高銀以逾111億元奪啟德商業地。（資料圖片）

測量師：成交價十分理想

戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦表示，每呎樓面地價超過12,800元的成交價十分理想，相信發展商是看好未來區內發展日趨成熟。

黃儉邦指，由於有維港海景，將來建好的寫字樓有能力吸引大型企業吸納作集團總部，日後沙中綫通車和啟德體育園落成都能帶旺此區，增強區內寫字樓和商業物業吸引力，待將來區內的運輸系統完成，地盤的向外交通將變得更方便。

美聯測量：啟德跑道段商業地成功批出 地價符預期

美聯測量師行董事林子彬表示，此項目規模大及限定部分面積作酒店及不可拆售等限制，加上毗鄰地皮年初曾流標，故入標反應已算不俗，最終亦以合符市場預期的地價批出，又指地皮始終屬市區地及擁維港海景，亦鄰近郵輪碼頭，屬優質罕有項目，故具一定吸引力，料投得地皮財團有機作長線投資。